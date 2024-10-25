В Сумах продолжили дистанционку в детсадах и не только: в чем причина
Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Сумского горсовета решила продлить дистанционное обучение для дошкольных и внешкольных учебных заведений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумский горсовет.
Такой формат продлится до 29 ноября. Решение связано с продолжением воздушных тревог и сложной ситуацией в регионе.
Таким образом, на дистанционной форме работы останутся заведения дошкольного, внешкольного и начального художественного образования.
В случае необходимости в детсадах будут функционировать дежурные группы для обеспечения ухода за детьми.
В горсовете также пояснили, что детские заведения спортивного профиля могут продолжать тренировки для взрослых возрастов и спортсменов, участвующих в мероприятиях, внесенных в Единый календарный план спортивных мероприятий Украины. Однако это возможно только при соблюдении всех норм безопасности.
Ситуация в Сумской области
В Сумской области по состоянию на конец октября ситуация остается напряженной из-за регулярных обстрелов российскими войсками и повреждения критической инфраструктуры.
Только за последнюю неделю была зафиксирована серия атак, которые привели к значительным разрушениям и обесточению домов более чем в 20 тысячах жителей разных населенных пунктов.
Напомним, что на этой неделе российский дрон попал в частный сектор в Сумской области, убив троих граждан, среди которых был и ребенок.
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