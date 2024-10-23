РФ вдарила по енергооб'єкту в Сумській області, без світла понад 20 тисяч споживачів

Російські війська атакували енергооб'єкт у Сумській області. Без світла залишилося понад 21 тис. споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумиобленерго .

"Сьогодні (23 жовтня, - ред) ворог завдав удару по одному з енергетичних об'єктів у Білопільській громаді. Внаслідок цього були знеструмлені більш ніж 21 тисяча споживачів. Енергетики перезаживили їх по резервних лініях", - йдеться у повідомленні.

Загалом станом на 12:00 23 жовтня більше 8 тисяч споживачів електроенергії знеструмлені.

Як зазначають енергетики, найбільше від обстрілів потерпають Сумський район, а також Глухівська, Білопільська, Середино-Будська, Путивльська, Великописарівська та Конотопська громади.