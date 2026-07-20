В Сумах "прильот" реактивного дрона біля багатоповерхівки, є поранені

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Сумської ОВА Олега Григорова та допис в.о. Сумського міського голови Артема Кобзаря.

Нагадаємо, у ніч на 17 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку на Суми. Ворог скинув на місто п'ять керованих авіабомб (КАБ), унаслідок чого були уражені цивільні об'єкти.

"Одну дитину доставили до лікарні. Інформація щодо її стану уточнюється. "Другій дитині та жінці допомогу надали без госпіталізації", - розповів він.

Пізніше Кобзар повідомив, що кількість поранених внаслідок удару ворожого дрона зросла до трьох - постраждали жінка та двоє дітей.

Григоров зауважив, що зберігається загроза повторних ударів і закликав місцевих жителів перебувати у безпечних місцях.

Він зазначив, що постраждали щонайменше двоє людей, вони отримують всю необхідну допомогу. Кобзар зазначив, що внаслідок удару виникла пожежа.

За два дні до цього, 15 липня, окупанти завдали ударів по густонаселених районах Сум. Унаслідок атаки КАБами постраждали понад 20 людей, кілька з них отримали тяжкі поранення.

Того ж дня російська авіація атакувала й інші населені пункти Сумської громади. Загарбники скинули шість КАБів на людне місце, внаслідок чого загинули мирні жителі, а десятки людей дістали поранення.