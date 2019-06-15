В Сумах полиция изъяла более 2 тонн наркосырья

Фото: склад с наркосырьем в Сумах (mvs.gov.ua)

Правоохранители задержали 5 жителей города

В Сумах правоохранители обнаружили и изъяли рекордное количество наркотического сырья общим весом почти 2,5 тонны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Как сообщается, полицейские изъяли со склада и нескольких торговых мест почти 2,5 тонны маковых семян и соломки. Наркотическое сырье продавалось под видом кондитерского мака.

"Товар доставлялся из Кропивницкого, где сейчас продолжаются подобные оперативно-розыскные действия, в рамках которых изъято 28 тонн аналогичного сырья. Уже в Сумах смесь соответствующим образом измельчали, обрабатывали, фасовали и продавали наркозависимым лицам", - рассказали в МВД.

Отмечается, что доставкой и сбытом наркотиков занимались 5 местных жителей - двое мужчин и 3 женщины в возрасте от 30 до 50 лет.

Сейчас нарушители задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Четырем из них уже объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 307 УК Украины.

Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности Украины в Одесской области разоблачили и блокировали морской канал контрабанды кокаина из Южной Америки. Общий вес обнаруженных наркотиков составляет до 200 кг, ориентировочная стоимость такой партии на "черном рынке" - более 20 млн долларов.