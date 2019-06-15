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У Сумах поліція вилучила понад 2 тони наркосировини

Новини » Надзвичайні події    15.06.2019 - 21:14
У Сумах поліція вилучила понад 2 тони наркосировини
Фото: склад з наркосировиною у Сумах (mvs.gov.ua)

Правоохоронці затримали 5 жителів міста

У Сумах правоохоронці виявили та вилучили рекордну кількість наркотичної сировини загальною вагою майже 2,5 тони. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомляється, поліцейські вилучили зі складу та кількох торгівельних місць майже 2,5 тони макового насіння та соломки. Наркотична сировина продавалася під виглядом кондитерського маку.

"Товар доставлявся з Кропивницького, де нині тривають подібні оперативно-розшукові дії, в рамках яких вилучено 28 тон аналогічної сировини. Вже в Сумах суміш відповідним чином подрібнювали, обробляли, фасували та продавали наркозалежним особам", - розповіли в МВС.

Зазначається, що доставкою та збутом наркотиків займалися 5 місцевих жителів - двоє чоловіків та 3 жінки віком від 30 до 50 років.

Наразі порушників затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чотирьом з них вже оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

 

Нагадаємо, раніше працівники Служби безпеки України в Одеській області викрили та блокували морський канал контрабанди кокаїну з Південної Америки. Загальна вага виявлених наркотиків становить до 200 кг, орієнтовна вартість такої партії на "чорному ринку" - понад 20 млн доларів.

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