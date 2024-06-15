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У Сумах подорожчає проїзд у маршрутках

Фото: у Сумах подорожчає проїзд у маршрутках (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Сумах зросте вартість проїзду у міських автобусах. Проїзд буде коштувати 15 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сумської міської ради.

З 22 червня проїзд на міських автобусних маршрутах здорожчає. Згідно з розпорядженням, вартість становитиме 15 гривень за одну поїздку для всіх маршрутів, крім № 51. Проїзд до села Верхнє Піщане коштуватиме 22 гривні.

Вартість проїзду для учнів початкової школи залишається незмінною - 5 гривень.

Як зазначають у відділі транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг Сумської міськради, таке рішення ґрунтується на результатах моніторингу вартості проїзду в інших обласних центрах України та громадах Сумської області.

Додамо, що наразі проїзд у маршрутках у місті Суми коштує 10 гривень.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки коштує проїзд у громадському транспорті Києва та як придбати квитки.

Також РБК-Україна повідомляло, що у столиці тестують новий сервіс для оплати проїзду онлайн.

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