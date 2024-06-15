В Сумах подорожает проезд в маршрутках

С 22 июня проезд на городских автобусных маршрутах подорожает. Согласно распоряжению, стоимость будет составлять 15 гривен за одну поездку для всех маршрутов, кроме № 51. Проезд в село Верхнее Песчаное будет стоить 22 гривны.

Стоимость проезда для учащихся начальной школы остается неизменной - 5 гривен.

Как отмечают в отделе транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сумского горсовета, такое решение основывается на результатах мониторинга стоимости проезда в других областных центрах Украины и общинах Сумской области.

Добавим, что проезд в маршрутках в городе Сумы стоит 10 гривен.