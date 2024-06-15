В Сумах подорожает проезд в маршрутках
В Сумах вырастет стоимость проезда в городских автобусах. Проезд будет стоить 15 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сумского городского совета.
С 22 июня проезд на городских автобусных маршрутах подорожает. Согласно распоряжению, стоимость будет составлять 15 гривен за одну поездку для всех маршрутов, кроме № 51. Проезд в село Верхнее Песчаное будет стоить 22 гривны.
Стоимость проезда для учащихся начальной школы остается неизменной - 5 гривен.
Как отмечают в отделе транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сумского горсовета, такое решение основывается на результатах мониторинга стоимости проезда в других областных центрах Украины и общинах Сумской области.
Добавим, что проезд в маршрутках в городе Сумы стоит 10 гривен.
Напомним, ранее мы рассказывали, сколько стоит проезд в общественном транспорте Киева и как купить билеты.
Также РБК-Украина сообщало, что в столице тестируют новый сервис по оплате проезда онлайн.
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