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У Сумах планують скоротити комендантську годину

Фото: у Сумах планують скоротити комендантську годину (ngu.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Влада Сум планує на годину скоротити комендантську годину. Якщо ініціативу схвалять, вона розпочинатиметься опівночі.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Данкор", про це заявив мер Сум Олександр Лисенко.

"Ми ініціюємо звернення до військових, до військової адміністрації, обговорюємо ці моменти - про можливість запровадження комендантської години не з 23:00, а з 24:00", - заявив міський голова.

При цьому він виключив поновлення вуличного освітлення, оскільки в місті діє світломаскування.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Києві місцева влада прийняла рішення скоротити комендантську годину. З 26 березня він діятиме з 00:00.

Також ми писали, що у Києві дозволять продавати алкоголь до 21:00.

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Сумська областьКомендантська година