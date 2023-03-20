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В Сумах планируют сократить комендантский час

Фото: в Сумах планируют сократить комендантский час (ngu.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Власти Сум планируют на час сократить комендантский час. Если инициативу одобрят, он будет начинаться в полночь.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Данкор", об этом заявил мэр Сум Александр Лысенко.

"Мы инициируем обращение к военным, к военной администрации, обсуждаем эти моменты - о возможности введения комендантского часа не с 23:00, а с 24:00", - заявил городской глава.

При этом он исключил возобновление уличного освещения, поскольку в городе действует светомаскировка.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве местные власти приняли решение сократить комендантский час. С 26 марта он будет действовать с 00:00.

Также мы писали, что в Киеве разрешат продавать алкоголь до 21:00.

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Сумская областьКомендантский час