У Сумах після обстрілів воду даватимуть по годинах, але вона буде не у всіх

Нагадаємо, що ще вночі сьогодні в Сумах виникли проблеми зі світлом. В результаті чого були введені аварійні відключення.

Вже по обіді Міненерго повідомило, що через обстріли у шести областях України відключали світло. Більше того у кількох регіонах навіть фіксувалися збої у русі поїздів.

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