В Сумах после обстрелов воду будут давать по часам, но она будет не у всех

По дамам горсовета, воду в Сумах будут подавать с 18:00 до 22:00 с пониженным давлением. Но подкачивающие насосы ЦТП будут обесточены, так что вода до верхних этажей не будет доходить.

"Сумчане, проявите человечность и добрососедство, помогите жителям верхних этажей пополнить запасы воды. Мы - сплоченная община, которая с честью проходит самые тяжелые испытания!", - подчеркнули в городском совете.