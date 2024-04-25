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У Сумах під час тривоги пролунав вибух, росіяни вдарили КАБом

Фото: у Сумах під час тривоги пролунав вибух (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Сумах пролунав вибух. Російські терористи атакували місто керованою авіаційною бомбою (КАБ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Суспільне".

Наразі військове керівництво, чи інші офіційні особи жодним чином не коментували ситуацію. 

Варто додати, що перед вибухом в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога, яка тривала з 13:52 по 14:25. 

Перед цим Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджали про активність російської авіації  у повітряному просторі Бєлгородської, Курської областей та над акваторією Азовського моря.

Ворог вдарив КАБом 

Згідно з даними Сумської обласної військової адміністрації (ОВА), ворог вдарив по інфраструктурі Сум КАБом. Наразі на місці працюють всі необхідні служби, наслідки уточнюються. 

Ситуація в Сумській області

Протягом останніх місяців ворог посилив удари по кордону Сумської області. Зокрема від обстрілів потерпають низка населених пунктів, у тому ж числі Велика Писарівка, Білопілля та сам адміністративний центр. 

Нещодавно ворог вдарив по центру Білопілля Сумського району. Через удар 51-річний цивільний отримав тяжкі поранення, від яких помер у лікарні. Зокрема поранення отримали ще троє людей. 

Тим часом в Центрі протидії дезінформації попереджають про те, що росіяни розганяють фейки про нібито "підготовку наступу на Харків й Суми". 

 

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Сумська область