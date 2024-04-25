У Сумах під час тривоги пролунав вибух, росіяни вдарили КАБом

У Сумах пролунав вибух. Російські терористи атакували місто керованою авіаційною бомбою (КАБ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Суспільне".
Наразі військове керівництво, чи інші офіційні особи жодним чином не коментували ситуацію.
Варто додати, що перед вибухом в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога, яка тривала з 13:52 по 14:25.
Перед цим Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджали про активність російської авіації у повітряному просторі Бєлгородської, Курської областей та над акваторією Азовського моря.
Згідно з даними Сумської обласної військової адміністрації (ОВА), ворог вдарив по інфраструктурі Сум КАБом. Наразі на місці працюють всі необхідні служби, наслідки уточнюються.
Протягом останніх місяців ворог посилив удари по кордону Сумської області. Зокрема від обстрілів потерпають низка населених пунктів, у тому ж числі Велика Писарівка, Білопілля та сам адміністративний центр.
Нещодавно ворог вдарив по центру Білопілля Сумського району. Через удар 51-річний цивільний отримав тяжкі поранення, від яких помер у лікарні. Зокрема поранення отримали ще троє людей.
Тим часом в Центрі протидії дезінформації попереджають про те, що росіяни розганяють фейки про нібито "підготовку наступу на Харків й Суми".
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