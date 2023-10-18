UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Сумах під час тривоги було чути вибух

Фото: у Сумах під час тривоги було чути вибух (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Звук вибуху було чути у місті Суми ввечері середи, 18 жовтня. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За даними Повітряних сил, ворог запустив над Сумською областю ударні безпілотники.

Станом на 22:55 не відомо, що саме вибухнуло, також відсутня офіційна інформація, щоб постраждалих та руйнувань. Однак в області оголошено повітряну тривогу, місцевих жителів просять зберігати спокій та пройти в укриття.

Раніше ми писали, що російські війська обстріляли школу в Сумській області. Загинула дитина.

Також на початку жовтня під обстріл потрапило місто Дружба. Постраждала жінка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська областьВійна Росії проти Українивоздушная тревога