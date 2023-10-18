В Сумах во время тревоги был слышен взрыв

По данным воздушных сил, враг запустил над Сумской областью ударные беспилотники.

По состоянию на 22.55 неизвестно, что именно взорвалось, также отсутствует официальная информация, чтобы пострадавших и разрушений. Однако в области объявлена воздушная тревога, местных жителей просят сохранять спокойствие и пройти в укрытие.

Ранее мы писали, что русские войска обстреляли школу в Сумской области. Погиб ребенок.

Также в начале октября под обстрел попал город Дружба . Пострадала женщина.

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