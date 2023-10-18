RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Сумах во время тревоги был слышен взрыв

Фото: в Сумах во время тревоги был слышен взрыв (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Звук взрыва был слышен в городе Сумы вечером в среду, 18 октября. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

По данным воздушных сил, враг запустил над Сумской областью ударные беспилотники.

По состоянию на 22.55 неизвестно, что именно взорвалось, также отсутствует официальная информация, чтобы пострадавших и разрушений. Однако в области объявлена воздушная тревога, местных жителей просят сохранять спокойствие и пройти в укрытие.

Ранее мы писали, что русские войска обстреляли школу в Сумской области. Погиб ребенок.

Также в начале октября под обстрел попал город Дружба . Пострадала женщина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьВойна России против Украинывоздушная тревога