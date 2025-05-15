UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

У Сумах перекрили вулиці для людей і транспорту: що відбувається

Фото: вулиці перекривають через ракетну загрозу (t me UA_National_Police)
Автор: Ірина Гайдук

У Сумах через загрозу ракетних ударів перекривають ключові вулиці міста. Влада закликає жителів уникати цих районів та під час повітряної тривоги залишатися в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську міську адміністрацію.

"У звʼязку з можливими ракетними ударами по Сумах обмежується рух пішоходів і транспорту", - повідомили в міській адміністрації.

За повідомленням МВА, перекрили кілька вулиць, які найімовірніше можуть стати об'єктами ворожих обстрілів сьогодні. Під обмеження потрапили: 

  • площа Привокзальна
  • вулиця Гетьмана Павла Скоропадського (перехрестя від вул. Троїцька до вул. Британська)
  • проспект Шевченка (перехрестя від вул. Революції Гідності до вул. Гетьмана Павла Скоропадського).

Рух транспорту по вказаних вулицях і прилеглих територіях коригується правоохоронцями. Інформацію про зняття обмежень обіцяли повідомити додатково. 

Обережність під час повітряних атак

Містян також закликали проявити обережність і реагувати відповідально на всі повітряні тривоги, які можуть лунати у Сумах. 

"Просимо уникати пересування в перекритих кварталах. Під час повітряної тривоги просимо перебувати в найближчих укриттях", - додали в адміністрації міста. 

Раніше сьогодні влада Сум уже попереджала містян про можливі атаки, які планують завдати росіяни по місту. Жителів закликали перебувати в укриттях.

Удар РФ по Сумах 14 травня

Нагадаємо, вчора вдень, 14 травня, під час тривоги через загрозу балістики в Сумах прогримів вибух. Згодом в.о. сумського міського голови Артем Кобзар розповів, що вибух пролунав внаслідок удару російських військ по об'єкту промислової інфраструктури.

У Сумській ОВА також повідомили, що внаслідок обстрілу загинули три людини, ще дев'ять - поранені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
СумиОбмеження руху