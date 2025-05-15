RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В Сумах перекрыли улицы для людей и транспорта: что происходит

Фото: улицы перекрывают из-за ракетной угрозы (t me UA_National_Police)
Автор: Ірина Гайдук

В Сумах из-за угрозы ракетных ударов перекрывают ключевые улицы города. Власти призывают жителей избегать этих районов и во время воздушной тревоги оставаться в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую городскую администрацию.

"В связи с возможными ракетными ударами по Сумам ограничивается движение пешеходов и транспорта", - сообщили в городской администрации.

По сообщению МВА, перекрыли несколько улиц, которые вероятнее всего могут стать объектами вражеских обстрелов сегодня. Под ограничения попали:

  • площадь Привокзальная
  • улица Гетмана Павла Скоропадского (перекресток от ул. Троицкая до ул. Британская)
  • проспект Шевченко (перекресток от ул. Революции Достоинства до ул. Гетмана Павла Скоропадского).

Движение транспорта по указанным улицам и прилегающим территориям корректируется правоохранителями. Информацию о снятии ограничений обещали сообщить дополнительно.

Осторожность во время воздушных атак

Горожан также призвали проявить осторожность и реагировать ответственно на все воздушные тревоги, которые могут звучать в Сумах.

"Просим избегать передвижения в перекрытых кварталах. Во время воздушной тревоги просим находиться в ближайших укрытиях", - добавили в администрации города.

 

Ранее сегодня власти Сум уже предупреждали горожан о возможных атаках, которые планируют нанести россияне по городу. Жителей призвали находиться в укрытиях.

Удар РФ по Сумам 14 мая

Напомним, вчера днем, 14 мая, во время тревоги из-за угрозы баллистики в Сумах прогремел взрыв. Впоследствии и.о. сумского городского головы Артем Кобзарь рассказал, что взрыв прогремел в результате удара российских войск по объекту промышленной инфраструктуры.

В Сумской ОГА также сообщили, что в результате обстрела погибли три человека, еще девять - ранены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украинав Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СумыОграничение движения