Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

В Сумах перебої з світлом: як це вплинуло на транспорт і водопостачання

Фото: у Сумах обмежили подачу води через знеструмлення (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Через знеструмлення одного з об’єктів КП "Міськводоканал" у Сумах 5 листопада подачу води тимчасово обмежили. Частина міста отримує воду з пониженим тиском за графіком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську міську раду.

Сьогодні, 5 листопада, частина Сум залишилась без стабільного водопостачання та електротранспорту. Як повідомили у КП "Міськводоканал", через знеструмлення одного з об’єктів підприємство переведено на аварійно-резервне живлення.

Вода подаватиметься з пониженим тиском і за графіком - з 05:00 до 10:00 для мешканців:

  • району Хіммістечка,
  • Басів,
  • вул. Сергія Табали, Харківської,
  • просп. Свободи,
  • вул. Холодноярської бригади, Української Народної Республіки, Шістдесятників,
  • пров. Сапухівського та прилеглих до них вулиць.

Подачу води у звичайному режимі обіцяють відновити після стабілізації енергопостачання.

Тим часом у КП "Електроавтотранс" зазначили, що через відсутність електроенергії наразі курсують лише тролейбуси з автономним ходом.

"Автобуси працюють у звичному режимі та за розкладом", - додали в міськраді.

Обстріл Сумщини

Нагадаємо, що цієї ночі Повітряні сили Збройних сил України повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з боку Росії. Про підвищену загрозу ударів попередили жителів Сумської області.

Близько 4 ранку військові повідомили про появу швидкісної повітряної цілі над Сумщиною, яка рухалася курсом на південь.

Вже о 4:21 Повітряні Сили підтвердили повторний рух ракети в напрямку Сум, що могло свідчити про можливу повторну атаку або маневрування балістичного боєприпасу.

Зауважимо, що офіційних повідомлень про влучання або наслідки наразі немає.

Нагадаємо, що лише вчора, 4 листопада, російські війська зранку атакували Суми ударним безпілотником "Молнія".

В результаті ворожого обстрілу був пошкоджений приватний будинок та нежитлова забудова.

Російська ФедераціяСумиВійна Росії проти УкраїниВідключеня світла