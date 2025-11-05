В Сумах перебої з світлом: як це вплинуло на транспорт і водопостачання

Сьогодні, 5 листопада, частина Сум залишилась без стабільного водопостачання та електротранспорту. Як повідомили у КП "Міськводоканал", через знеструмлення одного з об’єктів підприємство переведено на аварійно-резервне живлення.

Вода подаватиметься з пониженим тиском і за графіком - з 05:00 до 10:00 для мешканців:

району Хіммістечка,

Басів,

вул. Сергія Табали, Харківської,

просп. Свободи,

вул. Холодноярської бригади, Української Народної Республіки, Шістдесятників,

пров. Сапухівського та прилеглих до них вулиць.

Подачу води у звичайному режимі обіцяють відновити після стабілізації енергопостачання.

Тим часом у КП "Електроавтотранс" зазначили, що через відсутність електроенергії наразі курсують лише тролейбуси з автономним ходом.

"Автобуси працюють у звичному режимі та за розкладом", - додали в міськраді.