В Сумах перебои со светом: как это повлияло на транспорт и водоснабжение

Фото: в Сумах ограничили подачу воды из-за обесточивания (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Из-за обесточивания одного из объектов КП "Горводоканал" в Сумах 5 ноября подачу воды временно ограничили. Часть города получает воду с пониженным давлением по графику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумской городской совет.

Сегодня, 5 ноября, часть Сум осталась без стабильного водоснабжения и электротранспорта. Как сообщили в КП "Горводоканал", из-за обесточивания одного из объектов предприятие переведено на аварийно-резервное питание.

Вода будет подаваться с пониженным давлением и по графику - с 05:00 до 10:00 для жителей:

  • района Химгородка,
  • Басов,
  • ул. Сергея Табалы, Харьковской,
  • просп. Свободы,
  • ул. Холодноярской бригады, Украинской Народной Республики, Шестидесятников,
  • переулка Сапуховского и прилегающих к ним улиц.

Подачу воды в обычном режиме обещают восстановить после стабилизации энергоснабжения.

Между тем в КП "Электроавтотранс" отметили, что из-за отсутствия электроэнергии пока курсируют только троллейбусы с автономным ходом.

"Автобусы работают в обычном режиме и по расписанию", - добавили в горсовете.

Обстрел Сумщины

Напомним, что этой ночью Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об угрозе применения баллистического вооружения со стороны России. О повышенной угрозе ударов предупредили жителей Сумской области.

Около 4 утра военные сообщили о появлении скоростной воздушной цели над Сумщиной, которая двигалась курсом на юг.

Уже в 4:21 Воздушные Силы подтвердили повторное движение ракеты в направлении Сум, что могло свидетельствовать о возможной повторной атаке или маневрировании баллистического боеприпаса.

Заметим, что официальных сообщений о попадании или последствиях пока нет.

Напомним, что только вчера, 4 ноября, российские войска утром атаковали Сумы ударным беспилотником "Молния".

В результате вражеского обстрела был поврежден частный дом и нежилая застройка.

