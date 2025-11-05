В Сумах перебои со светом: как это повлияло на транспорт и водоснабжение

Сегодня, 5 ноября, часть Сум осталась без стабильного водоснабжения и электротранспорта. Как сообщили в КП "Горводоканал", из-за обесточивания одного из объектов предприятие переведено на аварийно-резервное питание.

Вода будет подаваться с пониженным давлением и по графику - с 05:00 до 10:00 для жителей:

района Химгородка,

Басов,

ул. Сергея Табалы, Харьковской,

просп. Свободы,

ул. Холодноярской бригады, Украинской Народной Республики, Шестидесятников,

переулка Сапуховского и прилегающих к ним улиц.

Подачу воды в обычном режиме обещают восстановить после стабилизации энергоснабжения.

Между тем в КП "Электроавтотранс" отметили, что из-за отсутствия электроэнергии пока курсируют только троллейбусы с автономным ходом.

"Автобусы работают в обычном режиме и по расписанию", - добавили в горсовете.