В Сумах перебои со светом: как это повлияло на транспорт и водоснабжение

Из-за обесточивания одного из объектов КП "Горводоканал" в Сумах 5 ноября подачу воды временно ограничили. Часть города получает воду с пониженным давлением по графику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумской городской совет.
Сегодня, 5 ноября, часть Сум осталась без стабильного водоснабжения и электротранспорта. Как сообщили в КП "Горводоканал", из-за обесточивания одного из объектов предприятие переведено на аварийно-резервное питание.
Вода будет подаваться с пониженным давлением и по графику - с 05:00 до 10:00 для жителей:
Подачу воды в обычном режиме обещают восстановить после стабилизации энергоснабжения.
Между тем в КП "Электроавтотранс" отметили, что из-за отсутствия электроэнергии пока курсируют только троллейбусы с автономным ходом.
"Автобусы работают в обычном режиме и по расписанию", - добавили в горсовете.
Напомним, что этой ночью Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об угрозе применения баллистического вооружения со стороны России. О повышенной угрозе ударов предупредили жителей Сумской области.
Около 4 утра военные сообщили о появлении скоростной воздушной цели над Сумщиной, которая двигалась курсом на юг.
Уже в 4:21 Воздушные Силы подтвердили повторное движение ракеты в направлении Сум, что могло свидетельствовать о возможной повторной атаке или маневрировании баллистического боеприпаса.
Заметим, что официальных сообщений о попадании или последствиях пока нет.
Напомним, что только вчера, 4 ноября, российские войска утром атаковали Сумы ударным беспилотником "Молния".
В результате вражеского обстрела был поврежден частный дом и нежилая застройка.