У Сумах у найближчі дні посилять заходи безпеки: будуть перевірки

Активізація ворога на тлі "перемир'я"

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін оголосив тимчасове "перемир’я", нібито з гуманітарною метою у період з 8 до 11 травня.

Водночас в Україні 7 травня почастішали повітряні тривоги, а вночі російські терористи вдались до чергового комбінованого удару. Як пояснював голова управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, ворожий терор націлений на те, щоб тиснути на українців.

Зокрема того ж дня російські пабліки розганяли "лякалку" про те, що диктатор доручив Міністерству оборони Росії "визначити цілі для удару "Орєшніком" по Києву".

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