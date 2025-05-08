У Сумах у найближчі дні посилять заходи безпеки: будуть перевірки

У Сумах 8 та 9 травня посилять безпекові заходи, які охоплюватимуть усе місто. Під час їх проведення можливі перевірки документів й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал управління Служби безпеки України (СБУ) в Сумській області.

"СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години", - пише СБУ.

Метою посилення заходів безпеки є запобігання та нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти України, упередження провокацій та підвищення безпеки громадян в умовах повномасштабної війни.

У разі виникнення обґрунтованих підозр може проводитись додаткова перевірка. Зокрема здійснюватиметься огляд території та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.

Під час перевірок можливі:

Активізація ворога на тлі "перемир'я"

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін оголосив тимчасове "перемир’я", нібито з гуманітарною метою у період з 8 до 11 травня.

Водночас в Україні 7 травня почастішали повітряні тривоги, а вночі російські терористи вдались до чергового комбінованого удару. Як пояснював голова управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, ворожий терор націлений на те, щоб тиснути на українців.

Зокрема того ж дня російські пабліки розганяли "лякалку" про те, що диктатор доручив Міністерству оборони Росії "визначити цілі для удару "Орєшніком" по Києву".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.