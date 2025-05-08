В Сумах в ближайшие дни усилят меры безопасности: будут проверки

В Сумах 8 и 9 мая усилят меры безопасности, которые будут охватывать весь город. Во время их проведения возможны проверки документов и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Сумской области.

К мероприятиям по безопасности привлечены:

Служба безопасности Украины (СБУ);

Национальная полиция;

Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины (ВСУ);

Национальная гвардия.

Во время проверок возможны:

ограничение прохода и проезда по улицам;

проверка документов и осмотр автомобилей.

В случае возникновения обоснованных подозрений может проводиться дополнительная проверка. В частности будет осуществляться осмотр территории и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов.

Целью усиления мер безопасности является предотвращение и нейтрализация угроз разведывательно-подрывной деятельности против Украины, предупреждение провокаций и повышение безопасности граждан в условиях полномасштабной войны.

"СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа", - пишет СБУ.