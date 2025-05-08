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В Сумах в ближайшие дни усилят меры безопасности: будут проверки

Четверг 08 мая 2025 08:37
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В Сумах в ближайшие дни усилят меры безопасности: будут проверки Фото: в Сумах в ближайшие дни усилят меры безопасности (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Сумах 8 и 9 мая усилят меры безопасности, которые будут охватывать весь город. Во время их проведения возможны проверки документов и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Сумской области.

К мероприятиям по безопасности привлечены:

  • Служба безопасности Украины (СБУ);
  • Национальная полиция;
  • Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины (ВСУ);
  • Национальная гвардия.

Во время проверок возможны:

  • ограничение прохода и проезда по улицам;
  • проверка документов и осмотр автомобилей.

В случае возникновения обоснованных подозрений может проводиться дополнительная проверка. В частности будет осуществляться осмотр территории и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов.

Целью усиления мер безопасности является предотвращение и нейтрализация угроз разведывательно-подрывной деятельности против Украины, предупреждение провокаций и повышение безопасности граждан в условиях полномасштабной войны.

"СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа", - пишет СБУ.

Активизация врага на фоне "перемирия"

Недавно российский диктатор Владимир Путин объявил временное "перемирие", якобы с гуманитарной целью в период с 8 по 11 мая.

В то же время в Украине 7 мая участились воздушные тревоги, а ночью российские террористы прибегли к очередному комбинированному удару. Как объяснял глава управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, вражеский террор нацелен на то, чтобы давить на украинцев.

В частности, в тот же день российские паблики разгоняли "пугалку" о том, что диктатор поручил Министерству обороны России "определить цели для удара "Орешником" по Киеву".

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Сумы Служба безопасности Украины
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