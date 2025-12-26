У Сумах критична ситуація з опаленням, влада формує резерви

У чому суть проблеми

За його словами, відключення електроенергії унеможливлюють подачу теплової енергії, що створює ризик переохолодження для мешканців міста. У зв’язку з цим він запропонував терміново виділити 10 тонн дизельного пального для підприємства теплопостачання.

Кобзар також наголосив на необхідності збільшити обсяги матеріального резерву, зокрема у частині закупівлі палива. За його словами, раніше сформований резерв майже повністю вже передано теплоенерго, а в нинішніх умовах цього недостатньо.

Для забезпечення стабільної роботи котелень у разі аварійних відключень електроенергії або повного блекауту міська влада планує сформувати додаткові паливні запаси.

Чому під час відключень знеструмлюються котельні

У компанії АТ "Сумиобленерго" пояснили, що оператор системи розподілу не визначає самостійно перелік об’єктів критичної інфраструктури, які мають пріоритетне електропостачання.

Відповідно до законодавства, такий перелік формує і затверджує обласна державна (військова) адміністрація, а обленерго зобов’язане виконувати ці рішення та команди НЕК "Укренерго".

Котельні та центральні теплові пункти, які знеструмлюються під час дії графіків, не входять до затвердженого переліку об’єктів пріоритетного електропостачання.

Чому їх неможливо не вимикати технічно

Більшість котелень і ЦТП підключені до тих самих ліній електропередачі, що й житлові будинки та цілі мікрорайони. Через це технічно неможливо залишити котельню під напругою, відключивши при цьому житлову забудову.

Виключення таких ліній з графіків призвело б до:

невиконання обсягів відключень, визначених НЕК "Укренерго";

збільшення тривалості або масштабів знеструмлень;

ризику порушення стабільності всієї енергосистеми.

У компанії наголошують, що погодинні та аварійні відключення є централізованим рішенням і застосовуються для збереження цілісності енергосистеми в умовах дефіциту потужності та постійних обстрілів.

У АТ "Сумиобленерго" зазначають, що єдиним ефективним шляхом мінімізувати вплив відключень на теплопостачання є: