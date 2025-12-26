У Сумах критична ситуація з опаленням, влада формує резерви

У Сумах через обмеження електропостачання склалася критична ситуація з теплопостачанням. Частина міста залишилася без опалення, оскільки через відсутність електроенергії не працюють насоси та котельні.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву в.о. Сумського міського голови Артема Кобзаря.
За його словами, відключення електроенергії унеможливлюють подачу теплової енергії, що створює ризик переохолодження для мешканців міста. У зв’язку з цим він запропонував терміново виділити 10 тонн дизельного пального для підприємства теплопостачання.
Кобзар також наголосив на необхідності збільшити обсяги матеріального резерву, зокрема у частині закупівлі палива. За його словами, раніше сформований резерв майже повністю вже передано теплоенерго, а в нинішніх умовах цього недостатньо.
Для забезпечення стабільної роботи котелень у разі аварійних відключень електроенергії або повного блекауту міська влада планує сформувати додаткові паливні запаси.
У компанії АТ "Сумиобленерго" пояснили, що оператор системи розподілу не визначає самостійно перелік об’єктів критичної інфраструктури, які мають пріоритетне електропостачання.
Відповідно до законодавства, такий перелік формує і затверджує обласна державна (військова) адміністрація, а обленерго зобов’язане виконувати ці рішення та команди НЕК "Укренерго".
Котельні та центральні теплові пункти, які знеструмлюються під час дії графіків, не входять до затвердженого переліку об’єктів пріоритетного електропостачання.
Більшість котелень і ЦТП підключені до тих самих ліній електропередачі, що й житлові будинки та цілі мікрорайони. Через це технічно неможливо залишити котельню під напругою, відключивши при цьому житлову забудову.
Виключення таких ліній з графіків призвело б до:
У компанії наголошують, що погодинні та аварійні відключення є централізованим рішенням і застосовуються для збереження цілісності енергосистеми в умовах дефіциту потужності та постійних обстрілів.
У АТ "Сумиобленерго" зазначають, що єдиним ефективним шляхом мінімізувати вплив відключень на теплопостачання є:
Раніше РБК-Україна писало про масові відключення електроенергії в Україні 26 грудня через наслідки чергової російської атаки на енергетичну інфраструктуру. В частині областей запроваджено аварійні відключення, а в більшості регіонів діють графіки погодинних відключень.
Також ми розповідали про умови, в яких доводиться працювати енергетикам у Сумській області, детально - в інтерв’ю РБК-Україна.