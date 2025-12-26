RU

Общество Образование Деньги Изменения

В Сумах критическая ситуация с отоплением, власти формируют резервы

Фото: В Сумах сложилась критическая ситуация с отоплением (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Сумах из-за ограничения электроснабжения сложилась критическая ситуация с теплоснабжением. Часть города осталась без отопления, поскольку из-за отсутствия электроэнергии не работают насосы и котельные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление и.о. Сумского городского головы Артема Кобзаря.

В чем суть проблемы

По его словам, отключения электроэнергии делают невозможным подачу тепловой энергии, что создает риск переохлаждения для жителей города. В связи с этим он предложил срочно выделить 10 тонн дизельного топлива для предприятия теплоснабжения.

Кобзарь также отметил необходимость увеличить объемы материального резерва, в частности в части закупки топлива. По его словам, ранее сформированный резерв почти полностью уже передан теплоэнерго, а в нынешних условиях этого недостаточно.

Для обеспечения стабильной работы котельных в случае аварийных отключений электроэнергии или полного блэкаута городские власти планируют сформировать дополнительные топливные запасы.

Почему во время отключений обесточиваются котельные

В компании АО "Сумыоблэнерго" объяснили, что оператор системы распределения не определяет самостоятельно перечень объектов критической инфраструктуры, которые имеют приоритетное электроснабжение.

В соответствии с законодательством, такой перечень формирует и утверждает областная государственная (военная) администрация, а облэнерго обязано выполнять эти решения и команды НЭК "Укрэнерго".

Котельные и центральные тепловые пункты, которые обесточиваются во время действия графиков, не входят в утвержденный перечень объектов приоритетного электроснабжения.

Почему их невозможно не выключать технически

Большинство котельных и ЦТП подключены к тем же линиям электропередачи, что и жилые дома и целые микрорайоны. Поэтому технически невозможно оставить котельную под напряжением, отключив при этом жилую застройку.

Исключение таких линий из графиков привело бы к:

  • невыполнению объемов отключений, определенных НЭК "Укрэнерго";
  • увеличению продолжительности или масштабов обесточиваний;
  • риску нарушения стабильности всей энергосистемы.

В компании подчеркивают, что почасовые и аварийные отключения являются централизованным решением и применяются для сохранения целостности энергосистемы в условиях дефицита мощности и постоянных обстрелов.

В АО "Сумыоблэнерго" отмечают, что единственным эффективным путем минимизировать влияние отключений на теплоснабжение является:

  • обеспечение котельных и ЦТП автономными источниками питания (генераторами);
  • или строительство отдельных линий электроснабжения, что требует дополнительных финансовых и законодательных решений.

Ранее РБК-Украина писало о массовых отключениях электроэнергии в Украине 26 декабря из-за последствий очередной российской атаки на энергетическую инфраструктуру. В части областей введены аварийные отключения, а в большинстве регионов действуют графики почасовых отключений.

Также мы рассказывали об условиях, в которых приходится работать энергетикам в Сумской области, подробно - в интервью РБК-Украина.

