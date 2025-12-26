В Сумах критическая ситуация с отоплением, власти формируют резервы

В Сумах из-за ограничения электроснабжения сложилась критическая ситуация с теплоснабжением. Часть города осталась без отопления, поскольку из-за отсутствия электроэнергии не работают насосы и котельные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление и.о. Сумского городского головы Артема Кобзаря.
По его словам, отключения электроэнергии делают невозможным подачу тепловой энергии, что создает риск переохлаждения для жителей города. В связи с этим он предложил срочно выделить 10 тонн дизельного топлива для предприятия теплоснабжения.
Кобзарь также отметил необходимость увеличить объемы материального резерва, в частности в части закупки топлива. По его словам, ранее сформированный резерв почти полностью уже передан теплоэнерго, а в нынешних условиях этого недостаточно.
Для обеспечения стабильной работы котельных в случае аварийных отключений электроэнергии или полного блэкаута городские власти планируют сформировать дополнительные топливные запасы.
В компании АО "Сумыоблэнерго" объяснили, что оператор системы распределения не определяет самостоятельно перечень объектов критической инфраструктуры, которые имеют приоритетное электроснабжение.
В соответствии с законодательством, такой перечень формирует и утверждает областная государственная (военная) администрация, а облэнерго обязано выполнять эти решения и команды НЭК "Укрэнерго".
Котельные и центральные тепловые пункты, которые обесточиваются во время действия графиков, не входят в утвержденный перечень объектов приоритетного электроснабжения.
Большинство котельных и ЦТП подключены к тем же линиям электропередачи, что и жилые дома и целые микрорайоны. Поэтому технически невозможно оставить котельную под напряжением, отключив при этом жилую застройку.
Исключение таких линий из графиков привело бы к:
В компании подчеркивают, что почасовые и аварийные отключения являются централизованным решением и применяются для сохранения целостности энергосистемы в условиях дефицита мощности и постоянных обстрелов.
В АО "Сумыоблэнерго" отмечают, что единственным эффективным путем минимизировать влияние отключений на теплоснабжение является:
Ранее РБК-Украина писало о массовых отключениях электроэнергии в Украине 26 декабря из-за последствий очередной российской атаки на энергетическую инфраструктуру. В части областей введены аварийные отключения, а в большинстве регионов действуют графики почасовых отключений.
Также мы рассказывали об условиях, в которых приходится работать энергетикам в Сумской области, подробно - в интервью РБК-Украина.