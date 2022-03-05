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В Сумах идут уличные бои. Людей просят найти безопасное место

Автор: Людмила Жукова

В Сумах 5 марта утром предупреждают об уличных боях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Александра Лысенко.

"Сумчане, оставайтесь дома. Угроза уличных боев! Найдите безопасное место!", - предупредил глава города.

На момент 07:55 утра в Сумах зазвучали сирены и объявлена воздушная тревога. Горожан призывают идти в укрытия.

Напомним, что город Тростянец Сумской области, который захватила и оккупировала российская армия, на грани гуманитарной катастрофы.

Больше информации о том, что происходит в Сумах и области прямо сейчас, вся самая оперативная информация и самые важные новости для жителей города - в онлайн материале РБК-Украина.

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Сумы