У Сумах йдуть вуличні бої. Людей просять знайти безпечне місце

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Олександра Лисенка.

Нагадаємо, що місто Тростянець Сумської області, яке захопила і окупувала російська армія , на межі гуманітарної катастрофи.

На момент 07:55 ранку в Сумах зазвучали сирени і оголошена повітряна тривога. Городян закликають йти в укриття.

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