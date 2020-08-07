В Сумах экс-военный призвал боевиков нарушать режим "тишины" на Донбассе

Фото: задержание экс-военного (ssu.gov.ua)

СБУ изъяла компьютер и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности

В Сумах Служба безопасности Украины задержала бывшего военнослужащего, который призывал боевиков нарушать режим "тишины" на Донбассе. Деструктивные материалы он размещал на персональных страницах с почти тысячной аудиторией подписчиков в российской социальной сети.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, по результатам обысков по месту жительства экс-военного СБУ изъяла компьютер и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Фото: задержание экс-военного (ssu.gov.ua)

Кроме того, правоохранители объявили о подозрении в содействии с террористической организации жителю Александрийского района Кировоградской области. Он администрировал сообщества в соцсетей для сбора финансовой помощи наемникам РФ.

Напомним, Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ впервые не зафиксировала нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки.

Также РБК-Украина сообщало, что на Донбассе с 27 июля действует режим прекращения огня, за этот период потерь среди украинских военных нет.