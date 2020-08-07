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У Сумах екс-військовий закликав бойовиків порушувати режим "тиші" на Донбасі

Суми, П'ятниця 07 серпня 2020 11:07
У Сумах екс-військовий закликав бойовиків порушувати режим "тиші" на Донбасі
Фото: затримання екс-військового (ssu.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

СБУ вилучила комп'ютер і мобільні телефони з доказами протиправної діяльності

У Сумах Служба безпеки України затримала колишнього військовослужбовця, який закликав бойовиків порушувати режим "тиші" на Донбасі. Деструктивні матеріали він розміщував на персональних сторінках з майже тисячною аудиторією підписників в російській соціальній мережі.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, за результатами обшуків за місцем проживання екс-військового СБУ вилучила комп'ютер і мобільні телефони з доказами протиправної діяльності. Його дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Фото: затримання екс-військового (ssu.gov.ua)

Крім того, правоохоронці оголосили про підозру у сприянні терористичній організації жителя Олександрійського району Кіровоградської області. Він адміністрував спільноти соцмереж для збору фінансової допомоги найманцям РФ.

Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ вперше не зафіксувала порушень режиму припинення вогню на Донбасі за добу.

Також РБК-Україна повідомляло, що на Донбасі з 27 липня діє режим припинення вогню, за цей період втрат серед українських військових немає.

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