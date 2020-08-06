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Миссия ОБСЕ впервые с начала работы на Донбассе не зафиксировала нарушений

Донбасс, Четверг 06 августа 2020 23:29
Миссия ОБСЕ впервые с начала работы на Донбассе не зафиксировала нарушений
Фото: СММ ОБСЕ на Донбассе (twitter.com/osce_smm)
Автор: Инна Собора

Прошлые сутки прошли без обстрелов

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ впервые не зафиксировала нарушений режима прекращения огня на Донбассе. За последние сутки ни одного нарушения не было ни в Донецкой, ни в Луганской областях.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Так, обстрелов и взрывов не было в течении последних суток.

"Впервые с тех пор, как Миссия начала систематический сбор данных, за отчетный период она не зафиксировала нарушений режима прекращения огня как в Донецкой, так и в Луганской областях", - говорится в отчете.

Также отмечается, что днем ранее наблюдатели зафиксировали три нарушения в Донецкой области и два - в Луганской.

Всего с начала последнего перемирия СММ ОБСЕ зафиксировала 251 нарушение режима прекращения огня.

Как известно, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СMM) начала свою работу 21 марта 2014 на основании запроса от правительства Украины в ОБСЕ и консенсусного решения всех 57 стран-участниц ОБСЕ.

РБК-Украина сообщало, что на Донбассе с 27 июля действует режим прекращения огня, за этот период потерь среди украинских военных нет, несмотря на единичные обстрелы со стороны боевиков.

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