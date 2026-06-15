UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

У Сумах дрон РФ влучив у балкон багатоповерхівки: троє поранених, серед яких дитина

05:27 15.06.2026 Пн
2 хв
Інформація щодо стану постраждалих уточнюється
aimg Юлія Маловічко
Фото: працівники ДСНС (Getty Images)

Суми атакували вночі російські дрони - зафіксовано влучання двох російських БпЛА по цивільній інфраструктурі. Зокрема, дрон поцілив у балкон однієї з квартир.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови Сумської ОВА Олега Григорова.

"Один безпілотник влучив у багатоповерхівку в Ковпаківському районі. Він поцілив у балкон однієї з квартир. Попередньо, постраждали троє людей, серед них - дитина. Інформація щодо їхнього стану уточнюється. Постраждалим надають необхідну допомогу", - написав чиновник.

Григоров також додав, що ще один безпілотник ворога атакував центральну частину обласного центру. Пошкоджено нежитлову будівлю.

"Попередньо, тут обійшлося без постраждалих. Усі наслідки атак уточнюються", - підкреслив очільник ОДА.

Читайте також: "Приліт" по Лаврі, пошкоджені хмарочоси та постраждалі: все про наслідки обстрілу Києва

Як відомо, РФ здіснила масований обстріл України в ніч на 15 червня. Ворог застосував ракети, дрони та керовані авіаційні бомби.

Окрім Сум під обстріл потрапили, зокрема, Київ та Харків. У столиці зафіксовані численні пожежі житлових будинків та інших будівель та споруд. Горіла також Києво-Печерська лавра.

В Харкові ще напередодні зафіксовано влучання в музей, а близько опівночі понеділка окупанти вдарили по одному з підприємств. Як у Києві, так і в Харкові постраждали люди, поки остаточна їх кількість не називається.

Також в Харкові загинуло п'ятеро рятувальників під час гасіння пожежі, яка спалахнула після попереднього обстрілу. Ще стільки ж зазнали поранеь, про що повідомив сам міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Чиновник висловив співчуття сім'ям загиблих та закликав українців берегти себе під час повітряних тривог.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
СумиВійна в УкраїніАтака дронів