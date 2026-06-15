У Сумах дрон РФ влучив у балкон багатоповерхівки: троє поранених, серед яких дитина

Окрім Сум під обстріл потрапили, зокрема, Київ та Харків. У столиці зафіксовані численні пожежі житлових будинків та інших будівель та споруд. Горіла також Києво-Печерська лавра.

В Харкові ще напередодні зафіксовано влучання в музей, а близько опівночі понеділка окупанти вдарили по одному з підприємств. Як у Києві, так і в Харкові постраждали люди, поки остаточна їх кількість не називається.

Також в Харкові загинуло п'ятеро рятувальників під час гасіння пожежі, яка спалахнула після попереднього обстрілу. Ще стільки ж зазнали поранеь, про що повідомив сам міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Чиновник висловив співчуття сім'ям загиблих та закликав українців берегти себе під час повітряних тривог.