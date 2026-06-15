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В Сумах дрон РФ попал в балкон многоэтажки: трое раненых, среди которых ребенок

05:27 15.06.2026 Пн
2 мин
Информация о состоянии пострадавших уточняется
aimg Юлия Маловичко
Фото: работники ГСЧС (Getty Images)

Сумы атаковали ночью российские дроны - зафиксировано попадание двух российских БпЛА по гражданской инфраструктуре. В частности, дрон попал в балкон одной из квартир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОГА Олега Григорова.

"Один беспилотник попал в многоэтажку в Ковпаковском районе. Он попал в балкон одной из квартир. Предварительно, пострадали три человека, среди них - ребенок. Информация об их состоянии уточняется. Пострадавшим оказывают необходимую помощь", - написал чиновник.

Григоров также добавил, что еще один беспилотник врага атаковал центральную часть областного центра. Повреждено нежилое здание.

"Предварительно, здесь обошлось без пострадавших. Все последствия атак уточняются", - подчеркнул глава ОГА.

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Как известно, РФ совершила массированный обстрел Украины в ночь на 15 июня. Враг применил ракеты, дроны и управляемые авиационные бомбы.

Кроме Сум под обстрел попали, в частности, Киев и Харьков. В столице зафиксированы многочисленные пожары жилых домов и других зданий и сооружений. Горела также Киево-Печерская лавра.

В Харькове еще накануне зафиксировано попадание в музей, а около полуночи понедельника оккупанты ударили по одному из предприятий. Как в Киеве, так и в Харькове пострадали люди, пока окончательное их количество не называется.

Также в Харькове погибли пятеро спасателей во время тушения пожара, который вспыхнул после предыдущего обстрела. Еще столько же получили ранения, о чем сообщил сам министр внутренних дел Игорь Клименко. Чиновник выразил соболезнования семьям погибших и призвал украинцев беречь себя во время воздушных тревог.

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