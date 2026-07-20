У Сумах через удар РФ виникла масштабна пожежа в ТЦ

Росіяни у понеділок ввечері, 20 липня, кілька разів атакували Суми. Одне з влучань було біля будинку, а інша така призвела до масштабної пожежі в торгівельному центрі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Олега Григорова.
За його словами, внаслідок удару реактивним дроном біля багатоповерхівки у Сумах, наразі постраждали двоє дорослих і четверо дітей.
"У лікарнях медичну допомогу надають пораненим 8-річному хлопчику та 16-річній дівчині. Ушкодження не важкі. Іншим постраждалим надали допомогу без госпіталізації", - йдеться у повідомленні.
Однак після цього, як пише Григоров, росіяни продовжили атаку. Внаслідок одного з прильотів виникла масштабна пожежа в ТЦ.
"Ще два удари - в тому ж районі міста. Унаслідок одного з них виникла масштабна пожежа на території торговельного центру. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - сказано у пості.
Водночас низка місцевих ЗМІ припускають, що, попередньо, може горіти "Епіцентр". Проте офіційно це поки що не підтверджено.
Оновлено о 23:48
Олег Григоров показав кадри наслідків удару РФ по торговельному центру і зазначив, що внаслідок ворожої атаки значні руйнування.
Нагадаємо, що росіяни щодня завдають ударів по місту Суми. Наприклад, учора стало відомо, що російські війська зруйнували одне з відділень Сумського обласного центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю, яке називали "маленькою Швейцарією".
Також ми писали, що в ніч на 17 липня окупанти завдали по місту ударів п’ятьма авіабомбами. У результаті атаки було пошкоджено цивільну інфраструктуру та нежитлову будівлю.