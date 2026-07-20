В Сумах из-за удара РФ возник масштабный пожар в ТЦ

Россияне в понедельник вечером, 20 июля, несколько раз атаковали Сумы. Одно из попаданий было у дома, а другое привело к масштабному пожару в торговом центре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Олега Григорова.
По его словам, в результате удара реактивным дроном у многоэтажки в Сумах пострадали двое взрослых и четверо детей.
"В больницах медицинскую помощь оказывают раненым 8-летнему мальчику и 16-летней девушке. Повреждения не тяжелые. Другим пострадавшим была оказана помощь без госпитализации", - говорится в сообщении.
Однако после этого, как пишет Григоров, россияне продолжили атаку. В результате одного из прилетов возник масштабный пожар в ТЦ.
"Еще два удара - в том же районе города. В результате одного из них возник масштабный пожар на территории торгового центра. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в посте.
В то же время ряд местных СМИ предполагают, что предварительно может гореть "Эпицентр". Однако официально это пока не подтверждено.
Обновлено в 23:48
Олег Григоров показал кадры последствий удара РФ по торговому центру и отметил, что в результате вражеской атаки нанесен значительный ущерб.
Напомним, что россияне ежедневно наносят удары по городу Сумы. Например, вчера стало известно, что россияне войска разрушили одно из отделений Сумского областного центра комплексной реабилитации для детей и лиц с инвалидностью, который называли "маленькой Швейцарией".
Также мы писали, что в ночь на 17 июля оккупанты нанесли по городу удары пятью авиабомбами. В результате атаки было повреждена гражданская инфраструктура и нежилое здание.