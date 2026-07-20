В Сумах из-за удара РФ возник масштабный пожар в ТЦ

По его словам, в результате удара реактивным дроном у многоэтажки в Сумах пострадали двое взрослых и четверо детей.

"В больницах медицинскую помощь оказывают раненым 8-летнему мальчику и 16-летней девушке. Повреждения не тяжелые. Другим пострадавшим была оказана помощь без госпитализации", - говорится в сообщении.

Однако после этого, как пишет Григоров, россияне продолжили атаку. В результате одного из прилетов возник масштабный пожар в ТЦ.

"Еще два удара - в том же районе города. В результате одного из них возник масштабный пожар на территории торгового центра. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в посте.

В то же время ряд местных СМИ предполагают, что предварительно может гореть "Эпицентр". Однако официально это пока не подтверждено.

Обновлено в 23:48

Олег Григоров показал кадры последствий удара РФ по торговому центру и отметил, что в результате вражеской атаки нанесен значительный ущерб.