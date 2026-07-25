У Сумах через удар РФ палає АЗС, пошкоджено супермаркет, є жертви і постраждалі

Приблизно о 23:09 Григоров написав, що Сумська громада опинилися під атакою дронів. За його словами, росіяни поцілили дроном реактивного типу по об'єкту цивільної інфраструктури.

Окрім того, були пошкоджені складські приміщення та транспорт. Станом на цей момент було відомо про одну загиблу людину та постраждалих.

Згодом, орієнтовно через 30 хвилин, Артем Кобзар підтвердив атаку та заявив, що кількість загиблих зросла до двох. Водночас було відомо ще про трьох постраждалих.

Він уточнив, що влучання по об'єкту цивільної інфраструктури сталося в Зарічному районі міста, а також розповів, що в Ковпаківському районі росіяни атакували АЗС та дах багатоквартирного будинку.

"На місцях працюють усі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Інформація щодо масштабів руйнувань та кількості постраждалих уточнюється", - написав він.

Окрім того, начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко писав, що було також влучання в дах одного з супермаркетів.