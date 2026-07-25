В Сумах из-за удара РФ пылает АЗС, поврежден супермаркет, есть жертвы и пострадавшие

Приблизительно в 23:09 Григоров написал, что Сумская громада оказалась под атакой дронов. По его словам, россияне попали дроном реактивного типа по объекту гражданской инфраструктуры.

Кроме того, были повреждены складские помещения и транспорт. На этот момент было известно об одном погибшем человеке и пострадавших.

Впоследствии, ориентировочно через 30 минут, Артем Кобзарь подтвердил атаку и заявил, что количество погибших возросло до двух. В то же время было известно еще о трех пострадавших.

Он уточнил, что попадание по объекту гражданской инфраструктуры произошло в Заречном районе города, а также рассказал, что в Ковпаковском районе россияне атаковали АЗС и крышу многоквартирного дома.

"На местах работают все соответствующие службы. Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки. Информация о масштабах разрушений и количестве пострадавших уточняется", - написал он.

Кроме того, начальник Сумской МВА Сергей Кривошеенко писал, что было также попадание в крышу одного из супермаркетов.