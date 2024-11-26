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Частина Сум завтра залишиться без води: список адрес

Фото: в Сумах временные отключения воды (freepik)
Автор: Владислава Ткаченко

У Сумах з 27 листопада з 9.00 тимчасово призупинять роботу Лучанської водонасосної станції для проведення аварійно-ремонтних робіт. Внаслідок цього без водопостачання залишаться кілька вулиць міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міськводоканал.

З 9:00 27 листопада буде призупинена робота Лучанської водонасосної станції для ремонту мережі діаметром 400 мм, розташованої на території водозабору.

Без водопостачання залишаться наступні адреси:

  • просп. Шевченка,
  • вул. Реміснича,
  • вул. Металургів,
  • вул. Хворостянка,
  • вул. Британська,
  • вул. Революції Гідності,
  • вул. Гетьмана Павла Скоропадського,
  • вул. Новомістенська,
  • вул. Троїцька,
  • вул. Псільська,
  • вул. Привокзальна,
  • вул. Бельгійська,
  • вул. Родини Линтварьових та прилеглі до них вулиці,
  • урочище Баранівка.

Водопостачання буде відновлене після завершення ремонтних робіт, про що мешканців повідомлять додатково.

Нагадаємо,що у Сумах 1 листопада зупиняла роботу Лучанська водонасосна станція, внаслідок чого частина міста залишилася без водопостачання.

Крім того, на початку жовтня зупинялася одна з водонасосних станцій у Сумах. Причиною тоді було проведення аварійно-ремонтних робіт на водомережі.

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Сумська областьВодопостачання