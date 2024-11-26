Частина Сум завтра залишиться без води: список адрес

У Сумах з 27 листопада з 9.00 тимчасово призупинять роботу Лучанської водонасосної станції для проведення аварійно-ремонтних робіт. Внаслідок цього без водопостачання залишаться кілька вулиць міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міськводоканал.
З 9:00 27 листопада буде призупинена робота Лучанської водонасосної станції для ремонту мережі діаметром 400 мм, розташованої на території водозабору.
Водопостачання буде відновлене після завершення ремонтних робіт, про що мешканців повідомлять додатково.
Нагадаємо,що у Сумах 1 листопада зупиняла роботу Лучанська водонасосна станція, внаслідок чого частина міста залишилася без водопостачання.
Крім того, на початку жовтня зупинялася одна з водонасосних станцій у Сумах. Причиною тоді було проведення аварійно-ремонтних робіт на водомережі.