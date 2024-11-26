Частина Сум завтра залишиться без води: список адрес

Нагадаємо,що у Сумах 1 листопада зупиняла роботу Лучанська водонасосна станція, внаслідок чого частина міста залишилася без водопостачання.

Крім того, на початку жовтня зупинялася одна з водонасосних станцій у Сумах. Причиною тоді було проведення аварійно-ремонтних робіт на водомережі.