У частині Сум зникло водопостачання: яка причина

У Сумах сьогодні вранці, 1 листопада, було припинено водопостачання до будинків на низці вулиць. Це пов'язане з аварією на водомережі.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Сумську міську раду .

Зазначається, що це торкнулося 14 вулиць, провулків та площа.

Так, за даними сумського комунального підприємства "Міськводоканал", сьогодні з 5:45 припинена подача води до будинків "для ліквідації пориву на водомережі діаметром 200 мм", що стався у центрі міста на площі Незалежності.

Йдеться про такі адреси:

площа Незалежності,

провул. Сурогінський,

провул. Миколи Мурашка,

провул. Гната Хоткевича,

вул. Героїв Сумщини,

вул. Нижньовоскресенська,

вул. Соборна,

вул. Нижньособорна,

вул. Оскара Гансена,

вул. Воскресенська,

вул. Полкової сотні,

вул. Никанора Онацького,

провул. Пляжний,

провул. Монастирський.

В заяві "Міськводоканалу" також вказується, що постачання води "буде відновлене після завершення аварійно-ремонтних робіт".

Ситуація з водою у Сумах

Зазначимо, що у цьому місті через постійні російські удари по об'єктах енергетики та критичної інфраструктури - проблеми з енергопостачанням та водопостачанням фіксуються не рідко.

Річ у тім, що виходять з ладу насосні станції через відсутність електроенергії внаслідок ворожих обстрілів. Крім того, подача води зникає і через ремонтно-аварійні роботи, що відбуваються час від часу.



Так, наприклад, у Сумах 25 жовтня зупиняла роботу Лучанська водонасосна станція, внаслідок чого частина міста залишилася без водопостачання.

Перед тим на початку жовтня зупинялася одна з водонасосних станцій у Сумах. Причиною тоді було проведення аварійно-ремонтних робіт на водомережі.