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Часть Сум завтра останется без воды: перечень адресов

Фто: у Сумах тимчасові відключення води (freepik)
Автор: Владислава Ткаченко

В Сумах с 27 ноября с 9:00 временно приостановят работу Лучанской водонасосной станции для проведения аварийно-ремонтных работ. В результате этого без водоснабжения останутся несколько улиц города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Горводоканал.

С 9:00 27 ноября будет приостановлена работа Лучанской водонасосной станции для ремонта трубы диаметром 400 мм, расположенной на территории водозабора.

Без водоснабжения останутся следующие адреса:

  • просп. Шевченко,
  • ул. Ремисничная,
  • ул. Металлургов,
  • ул. Хворостянка,
  • ул. Британская,
  • ул. Революции Гидности,
  • ул. Гетмана Павла Скоропадского,
  • ул. Новоместенская,
  • ул. Троицкая,
  • ул. Псельская,
  • ул. Привокзальная,
  • ул. Бельгийская,
  • ул. Семьи Линтваревых и прилегающие к ним улицы,
  • урочище Барановка.

Водоснабжение будет восстановлено после завершения ремонтных работ, о чем жители будут проинформированы дополнительно.

Напомним,что в Сумах 1 ноября останавливала работу Лучанская водонасосная станция, в результате чего часть города осталась без водоснабжения.

Кроме того, в начале октября останавливалась одна из водонасосных станций в Сумах. Причиной стало проведение аварийно-ремонтных работ на водосети.

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Сумская областьВодоснабжение