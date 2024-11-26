Часть Сум завтра останется без воды: перечень адресов

С 9:00 27 ноября будет приостановлена работа Лучанской водонасосной станции для ремонта трубы диаметром 400 мм, расположенной на территории водозабора.
Без водоснабжения останутся следующие адреса:
- просп. Шевченко,
- ул. Ремисничная,
- ул. Металлургов,
- ул. Хворостянка,
- ул. Британская,
- ул. Революции Гидности,
- ул. Гетмана Павла Скоропадского,
- ул. Новоместенская,
- ул. Троицкая,
- ул. Псельская,
- ул. Привокзальная,
- ул. Бельгийская,
- ул. Семьи Линтваревых и прилегающие к ним улицы,
- урочище Барановка.
Водоснабжение будет восстановлено после завершения ремонтных работ, о чем жители будут проинформированы дополнительно.