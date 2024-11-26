Часть Сум завтра останется без воды: перечень адресов

Напомним,что в Сумах 1 ноября останавливала работу Лучанская водонасосная станция, в результате чего часть города осталась без водоснабжения.

Кроме того, в начале октября останавливалась одна из водонасосных станций в Сумах. Причиной стало проведение аварийно-ремонтных работ на водосети.