Частина Сум сьогодні залишилася без води: стала відома причина

У Сумах 25 жовтня зупинила роботу Лучанська водонасосна станція, внаслідок чого частина міста залишилася без водопостачання. Комунальники повідомляють про ремонтні роботи на водопроводі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на КП "Міськводоканал" .

У п’ятницю з 10:00 на водозаборі міста розпочали аварійно-ремонтні роботи для ліквідації пориву водомережі діаметром 500 мм. У зв’язку з цим призупинена робота Лучанської водонасосної станції.

На час ремонту без водопостачання залишаться будинки за наступними адресами:

просп. Шевченка

вул. Реміснича

вул. Металургів

вул. Хворостянка

вул. Британська

вул. Революції Гідності

вул. Гетьмана Павла Скоропадського

вул. Новомістенська

вул. Троїцька

вул. Псільська

вул. Привокзальна

вул. Бельгійська

вул. Родини Линтварьових та прилеглі до неї вулиці

урочище Баранівка

Відновити водопостачання обіцяють після завершення робіт. Дізнатися більше інформацію можна за телефонами диспетчерської служби: (050)407-81-10, (067) 548-21-12, (0542) 700-168.

Сумська міська рада також повідомляє, що частина жителів міста Суми залишаються без гарячої води. Так, через реконструкцію магістральної теплової мережі відсутня гаряча вода на просп. Свободи, вул. Української Народної Республіки, вул. Сергія Табали, вул. Холодноярської бригади, частково по вул. Харківська. Через пориви відсутня гаряча вода за адресами: вул. Нижньосироватська, 37, 52, 54; вул. Богуна, 16; вул. Менделєєва, 4; вул. Романа Атаманюка, 43, 43А; вул. Холодноярської бригади, 38; вул. Харківська, 3.