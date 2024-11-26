Частина Сум завтра залишиться без води: список адрес

У Сумах з 27 листопада з 9.00 тимчасово призупинять роботу Лучанської водонасосної станції для проведення аварійно-ремонтних робіт. Внаслідок цього без водопостачання залишаться кілька вулиць міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міськводоканал.

З 9:00 27 листопада буде призупинена робота Лучанської водонасосної станції для ремонту мережі діаметром 400 мм, розташованої на території водозабору. Без водопостачання залишаться наступні адреси: просп. Шевченка,

вул. Реміснича,

вул. Металургів,

вул. Хворостянка,

вул. Британська,

вул. Революції Гідності,

вул. Гетьмана Павла Скоропадського,

вул. Новомістенська,

вул. Троїцька,

вул. Псільська,

вул. Привокзальна,

вул. Бельгійська,

вул. Родини Линтварьових та прилеглі до них вулиці,

урочище Баранівка. Водопостачання буде відновлене після завершення ремонтних робіт, про що мешканців повідомлять додатково.