Часть Сум завтра останется без воды: перечень адресов
В Сумах с 27 ноября с 9:00 временно приостановят работу Лучанской водонасосной станции для проведения аварийно-ремонтных работ. В результате этого без водоснабжения останутся несколько улиц города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Горводоканал.
С 9:00 27 ноября будет приостановлена работа Лучанской водонасосной станции для ремонта трубы диаметром 400 мм, расположенной на территории водозабора.
Без водоснабжения останутся следующие адреса:
- просп. Шевченко,
- ул. Ремисничная,
- ул. Металлургов,
- ул. Хворостянка,
- ул. Британская,
- ул. Революции Гидности,
- ул. Гетмана Павла Скоропадского,
- ул. Новоместенская,
- ул. Троицкая,
- ул. Псельская,
- ул. Привокзальная,
- ул. Бельгийская,
- ул. Семьи Линтваревых и прилегающие к ним улицы,
- урочище Барановка.
Водоснабжение будет восстановлено после завершения ремонтных работ, о чем жители будут проинформированы дополнительно.
Напомним,что в Сумах 1 ноября останавливала работу Лучанская водонасосная станция, в результате чего часть города осталась без водоснабжения.
Кроме того, в начале октября останавливалась одна из водонасосных станций в Сумах. Причиной стало проведение аварийно-ремонтных работ на водосети.