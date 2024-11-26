Часть Сум завтра останется без воды: перечень адресов

В Сумах с 27 ноября с 9:00 временно приостановят работу Лучанской водонасосной станции для проведения аварийно-ремонтных работ. В результате этого без водоснабжения останутся несколько улиц города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Горводоканал.

С 9:00 27 ноября будет приостановлена работа Лучанской водонасосной станции для ремонта трубы диаметром 400 мм, расположенной на территории водозабора. Без водоснабжения останутся следующие адреса: просп. Шевченко,

ул. Ремисничная,

ул. Металлургов,

ул. Хворостянка,

ул. Британская,

ул. Революции Гидности,

ул. Гетмана Павла Скоропадского,

ул. Новоместенская,

ул. Троицкая,

ул. Псельская,

ул. Привокзальная,

ул. Бельгийская,

ул. Семьи Линтваревых и прилегающие к ним улицы,

урочище Барановка. Водоснабжение будет восстановлено после завершения ремонтных работ, о чем жители будут проинформированы дополнительно.