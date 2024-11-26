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У Сумах через обстріл РФ загинули дві людини, ще одна може бути під завалами, - Зеленський

Вівторок 26 листопада 2024 18:38
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У Сумах через обстріл РФ загинули дві людини, ще одна може бути під завалами, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Сумах внаслідок російського обстрілу вдень 26 листопада відомо про двох загиблих. Під завалами може перебувати ще одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Зараз у Сумах ще триває рятувальна операція на місці обстрілу по СТО. Дві людини, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним та близьким. Ймовірно, під завалами є ще людина. Пошкоджені цим ударом також і будинок, дитячий садок поруч", - розповів Зеленський.

Він додав, що, попередньо, це був обстріл з ракетної системи залпового вогню

Президент наголосив, що захиститися від таких обстрілів реально тільки знищенням російської зброї та пускових установок на території країни-агресора.

"І саме тому для нас настільки важлива можливість завдавати ударів по російській території. Це те єдине, що на сьогодні здатне обмежити російський терор і взагалі російську можливість воювати. Я вдячний усім партнерам, які це розуміють і пояснюють це іншим", - зазначив Зеленський.

Обстріл Сум

Нагадаємо, російські війська вдень 26 листопада обстріляли Суми з РСЗВ "Торнадо", попередньо, з фосфорними запалами. Внаслідок атаки у місті виникло багато пожеж.

Також, як повідомили у Сумській міськраді, внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено стоянку, де розташоване СТО, автомобілі та вікна житлових будинків.

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