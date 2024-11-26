У Сумах через обстріл РФ загинули дві людини, ще одна може бути під завалами, - Зеленський
У Сумах внаслідок російського обстрілу вдень 26 листопада відомо про двох загиблих. Під завалами може перебувати ще одна людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
"Зараз у Сумах ще триває рятувальна операція на місці обстрілу по СТО. Дві людини, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним та близьким. Ймовірно, під завалами є ще людина. Пошкоджені цим ударом також і будинок, дитячий садок поруч", - розповів Зеленський.
Він додав, що, попередньо, це був обстріл з ракетної системи залпового вогню
Президент наголосив, що захиститися від таких обстрілів реально тільки знищенням російської зброї та пускових установок на території країни-агресора.
"І саме тому для нас настільки важлива можливість завдавати ударів по російській території. Це те єдине, що на сьогодні здатне обмежити російський терор і взагалі російську можливість воювати. Я вдячний усім партнерам, які це розуміють і пояснюють це іншим", - зазначив Зеленський.
Обстріл Сум
Нагадаємо, російські війська вдень 26 листопада обстріляли Суми з РСЗВ "Торнадо", попередньо, з фосфорними запалами. Внаслідок атаки у місті виникло багато пожеж.
Також, як повідомили у Сумській міськраді, внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено стоянку, де розташоване СТО, автомобілі та вікна житлових будинків.
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