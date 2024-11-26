Росіяни обстріляли Суми з РСЗВ "Торнадо" з фосфорними запалами: виникло багато пожеж

Російські війська вдень 26 листопада обстріляли Суми з РСЗВ "Торнадо", попередньо, з фосфорними запалами. Внаслідок атаки у місті виникло багато пожеж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Сумської районної ради Володимира Біцака в ефірі "Новини. LIVE" та Telegra m Сумської міської ради.

"У місті Суми був "приліт". Попередньо, це РСЗВ "Торнодо", яке великий калібр. І, попередньо, що воно було начинено фосфорним запалом. Тому масово виникли пожежі", - розповів Біцак.

Як повідомили у Сумській міськраді, внаслідок ворожої атаки пошкоджено стоянку, де розташоване СТО, автомобілі та вікна житлових будинків.

Фото: наслідки обстрілу Сум (t.me/sumskamiskarada)