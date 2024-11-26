В Сумах из-за обстрела РФ погибли два человека, еще один может быть под завалами, - Зеленский
В Сумах в результате российских обстрелов днем 26 ноября известно о двух погибших. Под завалами может находиться еще один человек.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Сейчас в Сумах еще продолжается спасательная операция на месте обстрела по СТО. Два человека, к сожалению, погибли. Мои соболезнования родным и близким. Вероятно, под завалами еще человек. Повреждены этим ударом также и дом, детский сад рядом", - рассказал Зеленский.
Он добавил, что, предварительно, это был обстрел из ракетной системы залпового огня.
Президент подчеркнул, что защититься от таких обстрелов реально только уничтожением российского оружия и пусковых установок на территории страны-агрессора.
"И именно поэтому для нас настолько важна возможность наносить удары по российской территории. Это то единственное, что на сегодняшний день способно ограничить российский террор и вообще российскую возможность воевать. Я благодарен всем партнерам, которые это понимают и объясняют это другим", - отметил Зеленский.
Обстрел Сум
Напомним, российские войска днем 26 ноября обстреляли Сумы из РСЗО "Торнадо", предварительно, с фосфорными запалами. В результате атаки в городе возникло много пожаров.
Также, как сообщили в Сумском горсовете, в результате вражеских обстрелов повреждена стоянка, где расположены СТО, автомобили и окна жилых домов.
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