В Сумах из-за обстрела РФ погибли два человека, еще один может быть под завалами, - Зеленский

В Сумах в результате российских обстрелов днем 26 ноября известно о двух погибших. Под завалами может находиться еще один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Сейчас в Сумах еще продолжается спасательная операция на месте обстрела по СТО. Два человека, к сожалению, погибли. Мои соболезнования родным и близким. Вероятно, под завалами еще человек. Повреждены этим ударом также и дом, детский сад рядом", - рассказал Зеленский.

Он добавил, что, предварительно, это был обстрел из ракетной системы залпового огня.

Президент подчеркнул, что защититься от таких обстрелов реально только уничтожением российского оружия и пусковых установок на территории страны-агрессора.

"И именно поэтому для нас настолько важна возможность наносить удары по российской территории. Это то единственное, что на сегодняшний день способно ограничить российский террор и вообще российскую возможность воевать. Я благодарен всем партнерам, которые это понимают и объясняют это другим", - отметил Зеленский.