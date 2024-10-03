У Сумах частково зникло світло

Нагадаємо, сьогодні зранку у Сумах зафіксували значне погіршення якості повітря. У місті спостерігається значна задимленість.

Як пояснила місцева влада, дим у Сумах через ворожі обстріли і загоряння сухої трави.

Варто додати, що у Києві зранку 3 жовтня також фіксують погіршення якості повітря. Причина цього - пожежі в екосистемах. Жителів столиці закликають за можливості не виходити на вулицю.

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