Повітря забруднене. Київ знову затягнуло пилом, на двір краще не виходити
Сьогодні, 3 жовтня, у Києві зафіксований високий рівень забрудненості повітря. Причиною цьому є пожежі в екосистемі Київської області, а також транскордонний вплив.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).
До поліпшення ситуації в КМДА радять:
- закрити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
Згідно з даними стаціонарних пунктів моніторингу атмосферного повітря на Правому березі Києва:
- вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря - 80 (високий рівень забрудненості);
- вул. Щусєва, 20 - 92 (високий рівень забрудненості);
- проспект Європейського Союзу, 64-Г - 82 (високий рівень забрудненості);
- проспект Берестейський, 97 - 86 (високий рівень забрудненості);
- вул. Китаївська, 22 - 77 (високий рівень забрудненості).
Зокрема на Лівому березі Києва:
- вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 88 (високий рівень забрудненості).
- вул. Архітектора Вербицького, 26 - 85 (високий рівень забрудненості).
Фото: індекс якості повітря у Києві (kyivcity.gov.ua)
Що передувало
Нещодавно в Україні почали фіксувати суттєве забруднення повітря пилом через його перенесення вітровими потоками із Каспійської низовини.
Зокрема, як стверджували вчора, 2 жовтня, в КМДА, ще однією причиною забруднення є масштабні лісові пожежі, що тривають на території Росії.
Більш детально щодо ситуації із повітрям в Україні за посиланням.
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