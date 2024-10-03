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В Сумах спостерігається задимленість: в ОВА назвали причину

Суми, Четвер 03 жовтня 2024 09:31
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В Сумах спостерігається задимленість: в ОВА назвали причину Фото: у Сумах спостерігається задимленість 3 жовтня (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

3 жовтня в Сумах спостерігається задимленість. Вона пов'язана з пожежами, що виникли через атаки окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

"Задимленість, яка сьогодні зранку спостерігається у місті Суми - це наслідок ворожих обстрілів", - йдеться у повідомленні.

Саме через ворожі атаки, як зазначають в ОВА, сталося загорання сухої рослинності.

"Підрозділи ДСНС працюють над локалізацією і ліквідацією пожеж. Радимо обмежити перебування на вулиці і зачинити вікна", - порадили в адміністрації.

Обстріли Сумської області

Російські війська постійно обстрілюють Суми та прикордонні райони області.

Зокрема, вранці 28 вересня окупанти двічі поспіль ударили по медустанові у Сумах. На момент атаки там перебували майже 90 пацієнтів, 10 людей загинули, багато людей було поранено.

А через обстріл дронів Сумської області 2 жовтня відбулися знеструмлення. Без світла залишилися три громади Шосткинського району.

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