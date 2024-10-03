В Сумах частично исчез свет

Напомним, сегодня утром в Сумах было зафиксировано значительное ухудшение качества воздуха. В городе наблюдается значительная задымленность.

Как пояснили местные власти, дым в Сумах из-за вражеских обстрелов и возгорания сухой травы.

Следует добавить, что в Киеве утром 3 октября также фиксируют ухудшение качества воздуха. Причина этого - пожары в экосистемах. Жителей столицы призывают по возможности не выходить на улицу.

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