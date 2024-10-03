RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Сумах частично исчез свет

Фото: Сумы частично без света 3 октября (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Сумах утром 3 октября фиксируются проблемы со светом. Произошло аварийное отключение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской городской военной администрации Алексея Дрозденко в Telegram.

Как сообщают в сети, в некоторых районах Сумы исчез свет.

"Об исчезновении электроэнергии - причину выясняем", - отметил Дрозденко.

"Сумыоблэнерго" сообщило, что в Сумском районе и в городе Сумах произошло временное аварийное отключение света.

"Энергетики делают все для ликвидации аварийной ситуации", - говорится в сообщении.

Как сообщало "Укрэнерго", сегодня в Украине не планируют ограничивать потребление электроэнергии, то есть графики отключения не прогнозируются. При этом украинцев призывают экономно пользоваться электроэнергией, особенно в пиковые часы.

 

 

Напомним, сегодня утром в Сумах было зафиксировано значительное ухудшение качества воздуха. В городе наблюдается значительная задымленность.

Как пояснили местные власти, дым в Сумах из-за вражеских обстрелов и возгорания сухой травы.

Следует добавить, что в Киеве утром 3 октября также фиксируют ухудшение качества воздуха. Причина этого - пожары в экосистемах. Жителей столицы призывают по возможности не выходить на улицу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьЭлектроэнергияОтключения света