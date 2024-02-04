У Сумах частково немає води через аварію
У Сумах сталася аварія на водопровідній мережі. Частина міста у неділю, 4 лютого, залишилася без води.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Міськводоканал" у Telegram.
Зазначається, що стався порив діаметром 500 мм на вулиці Родини Линтварьових. Тому з 10:30 була зупинена робота Лучанського водозабору.
Без води тимчасово залишаться будинки за адресами:
- просп. Шевченка,
- вул. Реміснича,
- вул. Металургів,
- вул. Хворостянка,
- вул. Британська,
- вул. Революції Гідності,
- вул. Гетьмана Павла Скоропадського,
- вул. Новомістенська,
- вул.Троїцька,
- вул. Псільська,
- вул. Привокзальна,
- вул. Бельгійська,
- вул. Родини Линтварьових та прилеглі до них вулиці,
- урочище Баранівка.
Водопостачання буде відновлене після завершення аварійних робіт. Терміни їх завершення не повідомляються.
Нагадаємо, нещодавно у Києві сталося два пошкодження на водопроводах. Без води залишилися 10 будинків, школа та дитячі садки.
Також нещодавно у Києві прорвало трубу на лівому березі. Там підтопило парковку.
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