В Сумах частично нет воды из-за аварии

В Сумах произошла авария на водопроводной сети. Часть города в воскресенье, 4 февраля, осталась без воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Горводоканал" в Telegram.

Водоснабжение будет возобновлено после завершения аварийных работ. Сроки их завершения не сообщаются.

Без воды временно останутся дома по адресам:

Отмечается, что произошел порыв диаметром 500 мм на улице Родины Линтваревых. Поэтому с 10:30 была остановлена работа Лучанского водозабора.

Напомним, недавно в Киеве произошло два повреждения на водопроводах . Без воды осталось 10 домов, школа и детские сады.

Также недавно в Киеве прорвало трубу на левом берегу. Там подтопило парковку.

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