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В Сумах частично нет воды из-за аварии

Сумы, Воскресенье 04 февраля 2024 11:04
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В Сумах частично нет воды из-за аварии Фото: в Сумах частично не будет воды из-за аварии (facebook.com/vodokanal)
Автор: Наталья Юрченко

В Сумах произошла авария на водопроводной сети. Часть города в воскресенье, 4 февраля, осталась без воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Горводоканал" в Telegram.

Отмечается, что произошел порыв диаметром 500 мм на улице Родины Линтваревых. Поэтому с 10:30 была остановлена работа Лучанского водозабора.

Без воды временно останутся дома по адресам:

  • просп. Шевченко,
  • ул. Ремесленная,
  • ул. Металлургов,
  • ул. Хворостянка,
  • ул. Британская,
  • ул. Революции Достоинства,
  • ул. Гетмана Павла Скоропадского,
  • ул. Новоместенская,
  • ул.Троицкая,
  • ул. Псельская,
  • ул. Привокзальная,
  • ул. Бельгийский,
  • ул. Родины Линтваревых и прилегающие к ним улицы,
  • урочище Барановка.

Водоснабжение будет возобновлено после завершения аварийных работ. Сроки их завершения не сообщаются.

Напомним, недавно в Киеве произошло два повреждения на водопроводах . Без воды осталось 10 домов, школа и детские сады.

Также недавно в Киеве прорвало трубу на левом берегу. Там подтопило парковку.

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